الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض
عمّان - (أ ش أ):
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف جماعة الحوثي في اليمن مصفاة تكرير بترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الفايز على موقف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
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