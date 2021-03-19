أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

06:25 م الجمعة 19 مارس 2021
الأردن يدين استهداف جماعة الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية

عمّان - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف جماعة الحوثي في اليمن مصفاة تكرير بترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الفايز على موقف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأردنية الرياض الحوثيين الأردن البترول

الخبر التالى:

مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان عبد الوهاب خليل.. أحد نجوم "لن أعيش في جلباب أبي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا