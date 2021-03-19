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البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير بترول بالسعودية

06:24 م الجمعة 19 مارس 2021
البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير بترول بالسعودية

ميليشيات الحوثي - أرشيفية

المنامة - (أ ش أ):
دانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالسعودية، اليوم الجمعة، في عمل عدائي ممنهج يعكس إصرار هذه الميليشيات الإرهابية على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية في المملكة.
وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، وشددت على ضرورة إدانة المجتمع الدولي الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.

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ميليشيات الحوثي البحرين السعودية المنامة

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