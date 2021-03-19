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رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبي يبحثان مع أردوغان العلاقات بين تركيا والتكتل

06:17 م الجمعة 19 مارس 2021
رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبي يبحثان مع أردوغان العلاقات بين تركيا والتكتل

أورسولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ):

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة، وذلك قبيل إجراء مباحثات مهمة بين حكومات التكتل الأسبوع المقبل.

وقال متحدث إن المباحثات استهدفت بحث العلاقات بين الطرفين بعدما شهدت لحظات توتر خلال العام الماضي.

وقالت فون دير لاين عقب المباحثات إننا "أكدنا على أهمية استمرار خفض التصعيد وتعزيز بناء الثقة بشكل أكبر من أجل السماح بوضع جدول أعمال أوروبي تركي أكثر إيجابية".

ومن المتوقع أن يبحث وزراء الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقريرا مشتركا بشأن العلاقات مع تركيا يوم الاثنين المقبل.

ووفقا لدبلوماسيين أوروبيين، ستكون مباحثات الاثنين بمثابة تحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق الأسبوع المقبل، مع تشكيل المباحثات بشأن تركيا جزءا رئيسيا.

وبعد أسابيع عدة من اشتداد التوتر في شرق المتوسط، حيث أن تركيا واليونان على خلاف بشأن الحدود البحرية واحتياطات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، بدأت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في التحسن بنهاية العام الماضي.

وهدد الاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر بفرض عقوبات، لكن يبدو أنه تم تعليق ذلك.

وسيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقييم ما إذا كانوا يرون أن هذه التغيرات الإيجابية ستستمر لمدة طويلة، وكيفية إعادة ضبط علاقتهم مع جارتهم في المتوسط.

ووفقا لبيان للاتحاد الأوروبي، بحث ميشال وفون دير لاين وأردوغان إمكانية القيام بزيارة إلى تركيا قريبا.

أورسولا فون دير لاين بروكسل المجلس الأوروبي رجب طيب أردوغان تركيا

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