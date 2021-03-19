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بكين: بدء محاكمة كندي في اتهامات بتقويض الأمن القومي للصين

03:16 م الجمعة 19 مارس 2021
بكين: بدء محاكمة كندي في اتهامات بتقويض الأمن القومي للصين

محاكمة كندي بالصين

بكين - أ ش أ

بدأت محكمة في داندونغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، اليوم الجمعة، محاكمة المواطن الكندي "مايكل سبافور"؛ في اتهامات تتعلق بسرقة أسرار وطنية من الصين.

وذكرت محكمة الشعب المتوسطة في داندونغ -في بيان اليوم- أن المحاكمة كانت مغلقة؛ لأنها تتعلق بأسرار وطنية، فيما حضر "مايكل سبافور" ومحاميه المحكمة، على أن يتم إعلان قرار المحكمة لاحقا.

وتم توقيف المواطنين الكنديين "مايكل كوفريج" و"مايكل سبافور" من قبل مكتب المدعي العام في الصين في يونيو 2020؛ للاشتباه في ارتكابهما جرائم تتعلق بتقويض الأمن القومي للصين.

ويواجه كوفريج اتهامات باستخدام جواز سفر عادي وتأشيرة عمل لدخول الصين لسرقة معلومات حساسة والقيام بأنشطة استخباراتية في الصين منذ عام 2017، في حين يواجه سبافور اتهامات بأنه مصدر أساسي للمعلومات بالنسبة لكوفريج.

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مايكل سبافور الصين كندا الأمن القومي الصيني داندونغ

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