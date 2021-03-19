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وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا أولوية إستراتيجية بالنسبة لنا

03:11 م الجمعة 19 مارس 2021
وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا أولوية إستراتيجية بالنسبة لنا

وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني

روما - أ ش أ

جدد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، التأكيد على أن ليبيا "أولوية إستراتيجية" لبلاده، مشيرا إلى استمرار وزارة الدفاع الإيطالية في متابعة التعاون العسكري التقني.

ونوه وزير الدفاع الإيطالي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- اليوم الجمعة، بأهمية التعاون العسكري مع ليبيا، ومد يد العون لدعم لمؤسساتها مع احترام السيادة الوطنية الليبية.

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Asha
ليبيا لورينزو غويريني وزارة الدفاع الإيطالية روما

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