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سامية حسن تتولى رئاسة تنزانيا كأول إمرأة تصل لهذا المنصب في البلاد

12:10 م الجمعة 19 مارس 2021
سامية حسن تتولى رئاسة تنزانيا كأول إمرأة تصل لهذا المنصب في البلاد

سامية حسن صولحي نائبة الرئيس التنزاني

دار السلام - أ ش أ

تولت سامية حسن صولحي نائبة الرئيس التنزاني، رسميا، اليوم الجمعة، مهام رئاسة البلاد خلفا للرئيس الراحل جون ماجوفولي الذي أُعلنت وفاته أول أمس الأربعاء، لتصبح أو إمرأة تصل إلى هذا المنصب في البلاد.

وأدت سامية حسن اليمين الدستورية، وأصبحت أول إمرأة تتولى رئاسة هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، وتبلغ من العمر 61 عاما وتنحدر من أرخبيل زنجبار شبه المستقل، وفقا لقناة (فرانس 24).

وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات، والتي بدأت العام الماضي، بعد فوزه بولاية ثانية.

هذا المحتوى من

Asha
سامية حسن صولحي دار السلام جون ماجوفولي تنزانيا

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