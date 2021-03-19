صحيفة "البيان": الإمارات على موعد مع المستقبل بإطلاق القمر الصناعي "دى إم سات 1"

أبوظبي - أ ش أ



أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الإمارات تضرب موعدا جديدا مع المستقبل والفضاء بإطلاق القمر الصناعى "دى إم سات1" أول قمر اصطناعى نانو متر بيئي، المقرر انطلاقه غدا على متن صاروخ الإطلاق الروسي "سويوز2.1 إى" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان فى مهمة عمل تتجاوز 3 أعوام .

وقالت الصحيفة فى افتتحاتها اليوم الجمعة - تحت عنوان "موعد جديد مع المستقبل" - إن هذا الإنجاز يمثل حلقة جديدة من سلسلة المبادرات العلمية، التي ينتجها ويديرها ويشرف عليها وينفذها مركز محمد بن راشد للفضاء، التي أدخلت اسم الإمارات في أهم المحافل العلمية والتكنولوجية، لتضيف للدولة إسهاما جديدا في سعي البشرية نحو استكشاف الفضاء واستثماره.

وتابعت الصحيفة، "القمر الاصطناعي "دي إم سات1" يمثل إسهاما جديدا لهذا المركز الرائد في المنطقة نحو تجسيد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتجسدة بدعوته إلى استئناف الحضارة العربية والإسلامية".

ونبهت إلى أن مهمة القمر الاصطناعي "دي إم سات1" في الفضاء، التي تتمحور حول رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية، وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، وتطوير خرائط تركيز وتوزيع الغازات الدفيئة في دبي والإمارات بشكل عام، إنما هي مهمة لها شقها الأرضي، التي تضطلع نخبة العلماء الإماراتيين والعرب، ممن سيتلقون هذه البيانات ويحللونها.