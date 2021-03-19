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الصين: تسجيل حالة إصابة محلية بفيروس كورونا و10 إصابات وافدة من الخارج

08:48 ص الجمعة 19 مارس 2021
الصين: تسجيل حالة إصابة محلية بفيروس كورونا و10 إصابات وافدة من الخارج

فيروس كورونا

بكين-(أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة محلية العدوى في مقاطعة شنشي و10 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90083 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ10 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمسة في شنجهاي وثلاثة في قوانغدونغ وواحدة في كل من تيانجين وهونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5179 حالة غادر منها 5017 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85283 شخصا، وأن 3552 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 252 حالة جميعها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11350 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 998 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10824 مرضى في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 958 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الصين كوفيد 19 هونج كونج

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