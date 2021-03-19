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باكستان: تسجيل 3449 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:10 ص الجمعة 19 مارس 2021
باكستان: تسجيل 3449 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

إسلام-(أ ش أ):

سجلت باكستان 3449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 619 ألفا و259 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و757 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 813 شخصا خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 578 ألفا و314 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 27 ألفا و188 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باكستان كوفيد 19 وزارة الصحة الباكستانية

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