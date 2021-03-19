كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا

وكالات:

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس، إن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بعد أن قضت محكمة هناك بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كما حذرت كوريا الشمالية واشنطن من أنها "ستدفع ثمنا" لذلك.