أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

رئيس البرلمان العربي: نرفض تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

08:37 م الخميس 18 مارس 2021
رئيس البرلمان العربي: نرفض تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

عادل العسومي

القاهرة- (أ ش أ):

دان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، والتي عكست إصرارًا إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد رئيس البرلمان العربي -في بيان صحفي مساء اليوم /الخميس/- رفضه التام لهذا التعنت غير المبرر في الموقف الإثيوبي، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية.

وأعرب العسومي عن تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم ، والتي أكدت فيه رفض استخدام المسئولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، باعتبار أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها بأي حال من الأحوال.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لموقف مصر والسودان بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولي في مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التي اقترحتها الدولتان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبدء جولة جديدة من المفاوضات يتم خلالها التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.

وطالب رئيس البرلمان العربي، إثيوبيا بالابتعاد التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو القيام بإجراءات أحادية الجانب، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ وصريح للالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول الثلاث، ولجميع القواعد والقوانين الدولية التي تنظم استخدام الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل.

وأعاد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه التام مع كل من مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة في مياه نهر النيل، وحفظ أمنهما المائي الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

هذا المحتوى من

عادل العسومي البرلمان العربي مفاوضات سد النهضة سد النهضة أثيوبيا

الخبر التالى:

كورونا في لبنان: استلام الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الأسبوع المقبل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا