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الرئيس الروسي يتعهد بحل مشكلة نقص المياه في شبه جزيرة القرم

08:26 م الخميس 18 مارس 2021
الرئيس الروسي يتعهد بحل مشكلة نقص المياه في شبه جزيرة القرم

الاحتفالات في الذكرى السنوية الاولى لضم القرم الى

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه يعتزم قريبا حل مشكلة نقص مياه الشرب في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا إليها قبل سبع سنوات.

وبحسب ما ذكره بوتين، تم في الماضي تجنب خطر حدوث عجز في الطاقة بالقرم، بعد أن قطعت كييف إمدادات المياه عن شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو إليها في عام 2014. وقال الرئيس الروسي: "أنا على قناعة بأننا سنتمكن من التعامل مع مشكلات أخرى، بينها مشكلة المياه".

وقبل ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، كان نهر دنيبير يوفر حوالي 85 في المئة من احتياجات سكان شبه جزيرة القرم الذي يبلغ تعدادهم حوالي مليوني نسمة، من المياه.

وخلال محادثة عبر الفيديو مع ساسة من القرم، أعلن بوتين إطلاق مشروع محطة لتوفير المياه من نهر بيلبيك. وكانت المحطة حتى اليوم في مرحلة التشغيل التجريبي.

ويوافق اليوم الخميس الذكرى السابعة لضم روسيا شبه جزيرة القرم، في أعقاب استفتاء اعتبرته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي غير قانوني.

ضم القرم جزيرة القرم روسيا فلاديمير بوتين مشكلة المياه

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