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السعودية: الديوان الملكي ينعى أميرًا

07:44 م الخميس 18 مارس 2021
السعودية: الديوان الملكي ينعى أميرًا

الديوان الملكي السعودي

(وكالات):

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء في بيان الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الجمعة في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي السعودي وفاة أمير سعودي بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز

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