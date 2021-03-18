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الوكالة الأوروبية للأدوية: توصلنا لنتيجة نهائية أن لقاح أسترازينيكا آمن

06:12 م الخميس 18 مارس 2021
الوكالة الأوروبية للأدوية: توصلنا لنتيجة نهائية أن لقاح أسترازينيكا آمن

لقاح أسترازينيكا

وكالات:

أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية، أن نتائج الدراسات والاجتماع الذي عقدته الوكالة للتأكد من سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، توصلت لنتيجة نهائية أن اللقاح آمن.

وأكدت مديرة الوكالة إيمر كوك، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن "اللقاح آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره".

وتابعت "سنطلق تحقيقا إضافيا حول لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا".

وكانت عدة دول أوروبية أعلنت وقف استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا، بعد مخاوف من تسببه في تجلطات دموية.

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