أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الحريري يعلن عن لقاءٍ ثانٍ مع عون الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة لبنانية ووقف الانهيار

05:46 م الخميس 18 مارس 2021
الحريري يعلن عن لقاءٍ ثانٍ مع عون الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة لبنانية ووقف الانهيار

سعد الحريري وميشال عون

بيروت- (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم الخميس، بعد لقائه السابع عشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون منذ تكليفه، عن اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للوصول إلى حل لتشكيل حكومة يكون هدفها وقف الانهيار.

وقال الحريري بعد اللقاء: "تكلمت مع الرئيس بحكومة من 18 وزيرًا من اختصاصيين؛ لنخرج البلد من الأزمة الاقتصادية والهدف الأساسي من الحكومة هو وقف الانهيار عبر صندوق النقد الدولي".

وأضاف "استمعت للرئيس عون وملاحظاته واتفقنا أن نجتمع الاثنين حيث سيكون هناك بعض الأجوبة الأساسية لكيفية وصولنا إلى حكومة بأسرع وقت".

ورأى أن الوضع الاقتصادي لا يبرر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى هذا الحدّ، وإنما السبب هو غياب الأفق لدى المواطنين لوقف العملة من الانهيار.

وكان قد تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا لم يرضِ بها الرئيس عون، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحًا متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرًا، بعد 17 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

أزمة لبنان سعد الحريري ميشال عون حكومة لبنان

الخبر التالى:

سول تلزم الأجانب بإجراء اختبارات كورونا وغضب في أوساط المغتربين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:براتب يصل لـ 9 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح فرص عمل بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا