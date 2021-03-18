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رئيس وزراء إيطاليا: تعليق استخدام أسترازينيكا لن يوقف حملة التطيعم ضد كورونا

05:45 م الخميس 18 مارس 2021
رئيس وزراء إيطاليا: تعليق استخدام أسترازينيكا لن يوقف حملة التطيعم ضد كورونا

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي

روما - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي اليوم الخميس، على أن قرار وكالة الأدوية الاوروبية بشأن لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا أيا كان، لن يبطئ خطة التطعيم الوطنية فى بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالحصول على أكبر عدد ممكن من التطعيمات في أقصر وقت ممكن وهذه هي أولويتها، مضيفا أن تعليق بلاده للقاح استرازينيكا، يوم الاثنين الماضي مع العديد من الدول الأوروبية، قرارا مؤقتا واحتياطيا واليوم ستعطي وكالة الأدوية الأوروبية رأيها النهائي في هذا الشأن ومهما كان قرارها ستستمر حملة التطعيم بنفس الكثافة وبنفس الأهداف، وستساعد الزيادة في امدادات بعض اللقاحات على تعويض التأخير من جانب شركات الأدوية الأخرى.

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ماريو دراجي رئيس الوزراء الايطالي فيروس كورونا وكالة الأدوية الاوروبية لقاح أسترازينيكا

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