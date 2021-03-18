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فيروس كورونا: إيطاليا تحيي الذكرى الأولى لضحايا الفيروس

05:22 م الخميس 18 مارس 2021
فيروس كورونا: إيطاليا تحيي الذكرى الأولى لضحايا الفيروس

كورونا في إيطاليا

روما- (بي بي سي):

تُحيي إيطاليا أول يوم وطني للتذكير بضحايا كوفيد -19 ، وذلك بعد مرور عام على ظهور صور لشاحنات عسكرية تحمل عشرات النعوش في مدينة بيرغامو الشمالية.

ووضع رئيس الوزراء، ماريو دراجي، إكليلاً من الزهور في المقبرة الرئيسية في بيرغامو تكريماً لأكثر من 103 آلاف إيطالي فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا.

ووقف الإيطاليون في أنحاء البلاد كافة دقيقة صمت على أرواح الضحايا.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول التي تأثرت بفيروس كورونا في أوروبا.

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