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رئيسة جورجيا تتلقى لقاح كورونا أمام شاشات التلفاز

04:48 م الخميس 18 مارس 2021
رئيسة جورجيا تتلقى لقاح كورونا أمام شاشات التلفاز

سالومي زورابيشفيلي

تبليسي- أ ش أ:

تلقت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، الخميس، بهدف تشجيع المواطنين على الحصول على التطعيم.

وأشارت زورابيشفيلي، في تصريحات تليفزيونية أدلت بها بعد تطعيمها، إلى أن اللقاح يعتبر السبيل للخروج من العواقب الاقتصادية الوخيمة التي سببها الوباء العالمي، وبدونه لن تتمكن جورجيا أو أي دولة بالعالم من إنهاء الوباء.

وحثت زورابيشفيلي المواطنين الجورجيين على أخذ اللقاح واستخدام الكمية التي حصلوا عليها بهدف حماية المجتمع والخروج من هذه الأزمة، معربة عن اعتقادها بأن البلاد ستتغلب على هذا التحدي وغيره أيضًا.

وكان رئيس مركز أبحاث الأمراض المعدية والإيدز والمناعة السريرية بجورجيا تنجيز تسيرتسفادزي قد صرح بأن المواطنين انتقدوا الحكومة والمسؤولين الصحيين بسبب عدم توافر لقاحات، وبعد أن حصلت البلاد على اللقاح يمتنع الناس عن التطعيم.

وأوضح أن هناك حملة سلبية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي تعرقل عملية التطعيم، وتثير مخاوف الجورجيين من الآثار الجانبية للقاح.

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سالومي زورابيشفيلي لقاح كورونا تبليسي فيروس كورونا

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