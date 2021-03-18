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ألمانيا: 13 حالة تجلط دموي مُشتبه في ارتباطها بـ"أسترازينيكا"

04:02 م الخميس 18 مارس 2021
ألمانيا: 13 حالة تجلط دموي مُشتبه في ارتباطها بـ"أسترازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

برلين- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، الخميس، ارتفاع عدد حالات التجلط الدموي المرتبطة زمنيا بتعاطي لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا إلى 13 حالة في الوقت الراهن.

وأشارت الوزارة إلى وفاة ثلاثة مرضى من أصحاب هذه الحالات، وذكرت أن الأشخاص الذين حدثت لهم هذه الحالات هم 12 امرأة ورجل تتراوح أعمارهم بين 20 و63 عاما.

وفي أعقاب الإعلان عن ظهور هذه الحالات، قررت الوزارة يوم الاثنين الماضي وقف استخدام لقاح أسترازينيكا في التطعيم ضد كورونا بشكل احترازي وكان عدد هذه الحالات يبلغ سبع حالات.

ورغم العدد الكبير للذين أخذوا تطعيم أسترازينيكا حتى الآن (أكثر من 1.6 مليون شخص)، فإن عدد هذه الحالات يعتبر أعلى من المتوسط بكثير.

ومن المرجح أن تطرح الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم تقديراتها بخصوص التعامل اللاحق مع لقاح أسترازينيكا.

كانت منظمة الصحة العالمية أوصت أمس الأربعاء بالاستمرار في التطعيم بهذا اللقاح حتى إشعار آخر وقالت إن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.

وزارة الصحة الألمانية لقاح أسترازينيكا برلين ألمانيا

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