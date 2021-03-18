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العراق يؤكد إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية على أراضيه

01:15 م الخميس 18 مارس 2021
العراق يؤكد إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية على أراضيه

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- أ ش أ:

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الإستراتيجي بين البلدين يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأكد صالح في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية، الخميس، إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق، موضحا أن "الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر".

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