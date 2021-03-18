أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تقرير استخباراتي أمريكي يحذر من "التطرف المحلي"

12:04 م الخميس 18 مارس 2021
تقرير استخباراتي أمريكي يحذر من "التطرف المحلي"

علم امريكا

واشنطن- أ ش أ:

أفاد ملخص تقرير استخباراتي أمريكي مشترك، بأن المتطرفين ذوي الدوافع العنصرية والميليشيات المتطرفة يمثلون أخطر تهديدات العنف المحلية، محذرا التقرير من أن هذه التهديدات قد تتزايد هذا العام، وأن هؤلاء قد يشنون هجمات.

وحذر التقرير الذي شارك فيه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، من أن المتطرفين ذوي الدوافع العنصرية هم الأكثر احتمالا لشن هجمات كبيرة ضد المدنيين، في حين أن أعضاء الميليشيات عادة ما يستهدفون الشرطة والموظفين الحكوميين والمباني.

وحددت الاستخبارات الأمريكية عوامل قد تشجع على شن هجمات، في عام 2021، وهي "الدعم المتصاعد من أشخاص في الولايات المتحدة أو في الخارج، وتصورات متنامية عن تجاوزات حكومية قانونية أو سياسية، والاضطرابات، والهجمات الكبيرة التي تحفز القيام بهجمات لاحقة، والابتكارات في تكتيكات الاستهداف والهجوم".

وذكر التقرير أن المتطرفين العنيفين المحليين، الذين تحركهم مجموعة من الأيديولوجيات وحفزتهم الأحداث السياسية والمجتمعية الأخيرة في الولايات المتحدة "يشكلون تهديدا متزايدا" على البلاد، العام الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن الحديث عن "التزوير في الانتخابات العامة الأخيرة" و"اقتحام مبنى الكابيتول" سوف يحفزان بشكل شبه مؤكد هؤلاء على محاولة القيام بأعمال عنف أخرى هذا العام.

وأضاف أن المتطرفين الذين يروجون لفكرة تفوق العرق الأبيض يثيرون مخاوف، لأنهم يتواصلون مع بعضهم بشكل متكرر في الداخل والخارج.

ويستغل المتطرفون مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع صغيرة، وتطبيقات الدردشة المشفرة، لتجنيد أتباع جدد، والتخطيط وحشد الدعم والتعبئة.

وتحدث عن الأشخاص الذين يعملون بمفردهم، وقال "إنهم الوحيدين القادرين على تجنب كشف مخططاتهم وتعطيل عملياتهم "بسبب قدرتهم على التحول الراديكالي المستقل إلى العنف، والقدرة على التعبئة بسرية، والوصول إلى الأسلحة النارية".

وتزامن إصدار التقرير مع جلسة استماع عقدت في الكونجرس الأمريكي مع وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس هي الأولى منذ توليه منصبه.

وقال الوزير في الجلسة إن التطرف العنيف الداخلي هو "أكبر تهديد" للولايات المتحدة، محذرا من تهديد الذئاب المنفردة والأفراد الذين لديهم روابط فضفاضة ويتبعون إيديولوجيات الكراهية والتطرف الذين "يرغبون وقادرون على تبني هذه الأيديولوجيات وتنفيذها بطرق غير قانونية وعنيفة".

هذا المحتوى من

أمريكا واشنطن الميليشيات المتطرفة الولايات المتحدة

الخبر التالى:

محلل تركي يكشف: لماذا تتوسل تركيا راكعة لمصر الآن لإعادة العلاقات؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرامة وسحب رخص.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا