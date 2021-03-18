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برلماني روسي: استدعاء سفيرنا لن يكون الخطوة الأخيرة إذا لم يعتذر بايدن

10:54 ص الخميس 18 مارس 2021
برلماني روسي: استدعاء سفيرنا لن يكون الخطوة الأخيرة إذا لم يعتذر بايدن

قسطنطين كوساتشوف

موسكو- أ ش أ:

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف، أن استدعاء بلاده لسفيرها لدى واشنطن للتشاور لن يكون آخر خطوة لها، إذا لم تفسر واشنطن تصريحات بايدن حول بوتين ولم تعتذر عنها.

وكتب كوساتشوف على صفحته في فيسبوك اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم": "أن مثل هذه التقييمات الصادرة من لسان رئيس دولة ليست مقبولة، وتؤدي إلى توتر العلاقات الروسية الأمريكية".

وأضاف: "أن استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن للتشاور يعد رد فعل سريع وكاف وصحيح في مثل هذه الحالة"، مشيرا إلى اعتقاده بأنه لن يكون رد الفعل الأخير في حال لم يقدم الجانب الأمريكي توضيحات بشأن ما قاله بايدن بحق بوتين، وإذا لم يعتذر .

وأشار كوساتشوف إلى أن الولايات المتحدة، وفق رأي الخبراء، تسقط قنبلة في أي مكان من العام كل 12 دقيقة"، داعيا بايدن للتعليق على ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو قررت استدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور وتحليل كيفية تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تهتم بمنع تدهور العلاقات مع واشنطن، مؤكدة أن أهم شيء الآن هو تحديد طرق لتصحيح الاتصالات الروسية الأمريكية الواقعة حاليا في حالة صعبة، والتي قادتها واشنطن في السنوات الأخيرة إلى طريق مسدود.

ومن جهتها أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن السفير أناتولي أنتونوف سيتوجه إلى موسكو للتشاور في 20 مارس الجاري.

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