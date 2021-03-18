مُنسق أممي: اليمن يقترب من نقطة اللاعودة

نيويورك- (د ب أ):

أصدر فريق العمل الإنساني في اليمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، والتي تقدر بـ 85ر3 مليار دولار لتمويل الجهود المنقذة للحياة لنحو 16 مليون شخص، منهم حوالي 12 مليونا بحاجة ماسة للمساعدات.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن القول إن "الصراع الذي دام لأكثر من ست سنوات، خلف آثارا وخيمة على الناس".

وقال في بيان صحفي "إن اليمن يقترب من نقطة اللا عودة، وإذا اتخذنا الخيار الخاطئ الآن، سيعاني من أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود. ما سيختار المانحون فعله في الفترة المقبلة ذو أهمية بالغة. إنه خيار بين التمويل الكامل للعمليات الإنسانية أو عدم القيام بأي شيء ومشاهدة اليمن وهو يغرق في المجاعة".

وحث جريسلي الدول المانحة وشركاء العمل الإنساني في اليمن على تقديم الدعم العاجل، وقال إن اليمن لا يحتمل الانتظار.

وتركز استراتيجية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 على ثلاثة أهداف ذات أولوية هي: منع تفشي الأمراض والحد من الاعتلالات والوفيات، ومنع المجاعة وسوء التغذية واستعادة سبل كسب العيش، وحماية المدنيين ومساعدتهم.