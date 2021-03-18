واشنطن: قوات الخدمة السرية تعتقل شخصا بتهمة حيازة أسلحة قرب منزل نائبة الرئيس الأمريكي
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت قوات الخدمة السرية المخصصة للحماية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على شخص من مدينة (سان أنطونيو) بولاية تكساس، قرب موقع السكن الرسمي الخاص بنائبة الرئيس "كامالا هاريس".
وذكرت الخدمة السرية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الخميس، أن عناصرها بالزي الرسمي اعتقلوا "بول موري" البالغ من العمر 31 عاما، بتهم متعلقة بحيازة الأسلحة في الشارع الواقع قرب مجمع حكومي يتضمن موقع إقامة "هاريس" ومرصد البحرية الأمريكية.
وأكدت شرطة العاصمة واشنطن اعتقال الشخص وتوجيه التهم بحقه.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
192840
عدد المصابين
-
148424
عدد المتعافين
-
11431
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
121682964
عدد المصابين
-
98089534
عدد المتعافين
-
2688434
عدد الوفيات
إعلان