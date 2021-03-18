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سول: نتابع عن كثب أنشطة في منشآت للصواريخ بكوريا الشمالية

07:47 ص الخميس 18 مارس 2021
سول: نتابع عن كثب أنشطة في منشآت للصواريخ بكوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن الجيش يتابع عن كثب تحركات في منشآت صاروخية في كوريا الشمالية ، لكنه أشار إلى عدم رصد أي إشارات غير عادية حتى الآن.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن نائب المتحدث باسم الوزارة الكولونيل مون هونج سيك خلال مؤتمر صحفي : "لم يتم رصد حركة غير عادية حتى الآن".

وأضاف: "يتابع جيشنا عن كثب الأنشطة الصاروخية لكوريا الشمالية، وتحتفظ هيئات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية بنظام تعاون وثيق".

وكان الجنرال جلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، قال يوم الثلاثاء إن بيونج يانج ربما تستأنف تجاربها الصاروخية بعيدة المدى للتحقق من قدرة صاروخ باليستي عابر للقارات تم الكشف عنه في عرض عسكري في أكتوبر.

كورية الجنوبية وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كوريا الشمالية الصواريخ

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