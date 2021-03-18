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الولايات المتحدة تدعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير

07:41 ص الخميس 18 مارس 2021
الولايات المتحدة تدعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

دعت الولايات المتحدة الحكومة التركية ، مساء الأربعاء، إلى احترام حرية التعبير، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الأحداث في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو حكومة تركيا إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي ومع الالتزامات الدولية لتركيا".

وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا ، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".

وتابع: "نتابع أيضا بدء مساعي لحل حزب الشعوب الديمقراطي ، وهو قرار من شأنه أن يقضي على إرادة الناخبين الأتراك بدون وجه حق، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا ، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من التمثيل الذي يختارونه".

وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة التركية الولايات المتحدة تركيا

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