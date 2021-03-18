سلوفاكيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا حتى 28 أبريل
براتيسلافا - (د ب أ):
مددت الحكومة السلوفاكية حالة الطوارئ المفروضة منذ أول أكتوبر بسبب جائحة كورونا ، وحظرت رحلات التنزه في الخارج.
وستظل حالة الطوارئ، التي كان من المفترض أن تنتهي غدا الجمعة، سارية لمدة 40 يوما حتى 28 أبريل.
واتهمت المعارضة الائتلاف الحاكم ،المكون من أربعة أحزاب بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش ، بإساءة استخدام قانون الطوارئ لحظر الاحتجاجات.
وتسجل سلوفاكيا منذ أسابيع وفيات مرتبطة بكورونا أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، بناء على نسبة الوفيات إلى عدد السكان.
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