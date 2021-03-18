نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وسط جائحة كورونا
ولينجتون - (د ب أ):
سجل الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، وسط التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد -19 ، حسبما أفادت وكالة البيانات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9ر2% على مدار العام حتى ديسمبر 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية.
ويعود التراجع إلى حد كبير إلى تأثيرات الإغلاق الناجم عن "كوفيد 19" أثناء مارس أبريل 2020.
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