نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وسط جائحة كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

سجل الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، وسط التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد -19 ، حسبما أفادت وكالة البيانات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9ر2% على مدار العام حتى ديسمبر 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية.

ويعود التراجع إلى حد كبير إلى تأثيرات الإغلاق الناجم عن "كوفيد 19" أثناء مارس أبريل 2020.​