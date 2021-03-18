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نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وسط جائحة كورونا

01:55 ص الخميس 18 مارس 2021
نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وسط جائحة كورونا

فيروس كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

سجل الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، وسط التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد -19 ، حسبما أفادت وكالة البيانات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9ر2% على مدار العام حتى ديسمبر 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية.

ويعود التراجع إلى حد كبير إلى تأثيرات الإغلاق الناجم عن "كوفيد 19" أثناء مارس أبريل 2020.​

فيروس كورونا نيوزيلندا كوفيد -19 هيئة الإحصاءات النيوزيلندية

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