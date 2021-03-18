أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

كوريا الشمالية: سنتجاهل اتصال واشنطن حتى تتراجع عن سياساتها العدائية

01:40 ص الخميس 18 مارس 2021
كوريا الشمالية: سنتجاهل اتصال واشنطن حتى تتراجع عن سياساتها العدائية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول - (د ب أ):

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها ستواصل تجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة "ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية تجاه بيونج يانج".

وأكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة يونهاب للأنباء، أن الولايات المتحدة تواصلت مع بيونج يانج حتى في اليوم السابق لمناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية من جانب "دولة أخرى".

وأضاف: "أوضحنا بالفعل وجهة نظرنا بأنه لن يكون هناك اتصال أو محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها المعادية لنا وأننا سنستمر في تجاهل محاولاتها للتواصل معنا" ن حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أنه تواصل مع كوريا الشمالية لإجراء محادثات ، لكن كوريا الشمالية لم ترد.

ويأتي البيان في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سول لإجراء محادثات مع نظيريهما في كوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية واشنطن الولايات المتحدة تشوي سون هوي

الخبر التالى:

نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وسط جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا