إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق في عدن
وكالات
أسقطت طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق في عدن باليمن، صباح اليوم الخميس، حسبما ذكرت "العربية".
يشار إلى أن الحوثيون يستهدفون السعودية وعددًا من مناطق اليمن بطائرات مسيرة مفخخة.
وأعلن التحالف العربي، مساء أمس الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من مدينة عمران اليمنية تجاه السعودية.
وأكد التحالف، في بيان، أنه تم تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.
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