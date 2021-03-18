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إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق في عدن

12:49 ص الخميس 18 مارس 2021
إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق في عدن

إسقاط طائرة مسيرة مفخخة

وكالات

‏‏أسقطت طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق في عدن باليمن، صباح اليوم الخميس، حسبما ذكرت "العربية".

يشار إلى أن الحوثيون يستهدفون السعودية وعددًا من مناطق اليمن بطائرات مسيرة مفخخة.

وأعلن التحالف العربي، مساء أمس الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من مدينة عمران اليمنية تجاه السعودية.

وأكد التحالف، في بيان، أنه تم تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

إسقاط طائرة مسيرة قصر معاشيق اليمن عدن الحوثيون

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