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الشرطة الأمريكية تعتقل شخصًا بتهمة حيازة سلاح قرب مقر إقامة نائبة بايدن

12:45 ص الخميس 18 مارس 2021
الشرطة الأمريكية تعتقل شخصًا بتهمة حيازة سلاح قرب مقر إقامة نائبة بايدن

الشرطة الأمريكية

وكالات

‏‏اعتقلت الشرطة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء شخصًا من ولاية تكساس بتهمة حيازة سلاح قرب مقر نائبة الرئيس الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن، حسبما ذكرت "العربية".

وعثرت الشرطة الأمريكية على ذخيرة وسلاح في سيارة المشتبه به قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي.

يشار إلى أن أول أمس الثلاثاء، وقع حادث إطلاق نار في أتلاتنا الأمريكية، أسفر عن مقتل ٨ أشخاص بينهم ٦ من جاليات آسيوية.

الشرطة الأمريكية تهمة حيازة سلاح كامالا هاريس نائبة بايدن

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