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مالي: مقتل 53 شخصًا في هجوم استهدف معسكر للجيش

11:02 م الأربعاء 17 مارس 2021
مالي: مقتل 53 شخصًا في هجوم استهدف معسكر للجيش

أرشيفية


باماكو - (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة في مالي اليوم الأربعاء مقتل 53 شخصًا، على الأقل، في هجوم استهدف معسكرًا للجيش في الدولة التي تقع غربي إفريقيا.

وقال الجيش إن الهجوم وقع في تيسيت بمنطقة جاو شرقي مالي أمس الأول الاثنين.

ولقي 33 جنديًا و20 من منفذي الهجوم حتفهم. وأصيب 14 جنديًا آخرين، فيما وصفه الجيش بأنه "هجوم إرهابي".

ولم ترد تقارير بشأن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي وفي دول الساحل المجاورة، وقد أقسم بعضها الولاء لتنظيم "داعش"، وللبعض الآخر صلة بتنظيم القاعدة.

وتحاول قوات حفظ السلام الأجنبية والجيش المالي دعم عملية سلام معقدة وطويلة منذ الانقلاب العسكري في عام 2012.

وسيطرت الجماعات المتمردة الانفصالية ومتشددون مرتبطون بالقاعدة لاحقًا على وسط مالي وشمالها.

وأدت العمليات العسكرية الفرنسية والإفريقية، إلى جانب جهود الجيش المالي، إلى تشتت المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة.

مالي هجوم مسلح استهداف كمين الجماعات المسلحة

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