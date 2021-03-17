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استئناف محاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتهم فساد

10:53 م الأربعاء 17 مارس 2021
استئناف محاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتهم فساد

نيكولا ساركوزي


باريس - (د ب أ)

بدأت محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أسبوعين من الحكم عليه في قضية منفصلة تتعلق بالرشوة.

ورغم ذلك، تم تأجيل المحاكمة على الفور تقريبا بعد انطلاقها، بناء على طلب متهم آخر، والذي يتلقى العلاج في المستشفى من إصابته بكوفيد-19، وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن جيروم لافريلو، النائب السابق لمدير الحملة الانتخابية، طلب التأجيل.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة الآن في 20 مايو.

وذكرت الوكالة أن ساركوزي البالغ من العمر 66 عامًا، لم يمثل أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

ويواجه ساركوزي اتهامًا بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (8ر23 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012.

ويواجه 13 شخصًا آخرين اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض.

ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.

وحُكم على الرئيس الأسبق مطلع الشهر الجاري بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ ، في قضية فساد.

محاكمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرنسا تهم الفساد جيروم لافريلو

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