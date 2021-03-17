أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بايدن يعترف بمخاوف الجالية الآسيوية بعد ارتفاع حوادث إطلاق النار في أتلانتا

09:58 م الأربعاء 17 مارس 2021
بايدن يعترف بمخاوف الجالية الآسيوية بعد ارتفاع حوادث إطلاق النار في أتلانتا

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بمخاوف الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة بعد حوادث إطلاق نار وقعت في مراكز تدليك مختلفة بمدينة أتلانتا الأمريكية، لكنه أكد أنه في انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة دوافع القاتل.

وقال بايدن في تصريحات من داخل البيت الأبيض، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن التحقيقات جارية ولم يتم الكشف عن الدوافع وراء القتل لم يتم إجابته بعد، مؤكدا أنه "أيا كان الدافع أنا أعلم أن الآسيويين-الأمريكيين قلقين للغاية لأنه كما تعلمون أنا تحدثت عن العنف ضد الآسيويين-الأمريكيين على مدار الشهور الماضية وأعتقد أنه أمر مقلق للغاية".

وأشار بايدن، في أول تعليق منه على الحوادث العنيفة، إلى أنه لا يحاول افتراض دوافع القاتل في الوقت الحالي، موضحا أنه في انتظار الإجابة الأكيدة مع تقدم التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" ووزارة العدل الأمريكية.

وشهدت مدينة أتلانتا، أمس الثلاثاء، ثلاث حوادث إطلاق نار عنيفة في ثلاثة مراكز مختلفة للتدليك، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سيدات آسيويات، وهو ما أشعل مزاعم حول وجود دوافع عرقية وراء الهجوم.

وأكدت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه من المبكر جدًا تحديد ما إذا كانت حوادث إطلاق النار مرتبطة بدوافع عرقية أو عنصرية، موضحين أن مرتكب الجرائم الذي اعترف بجريمته قال إنه استهدف تلك المراكز بسبب "إدمانه للجنس".

هذا المحتوى من

جو بايدن الجالية الآسيوية حوادث إطلاق النار أتلانتا

الخبر التالى:

"في ثانية واحدة".. تايلاند تدرب كلابًا للكشف عن كورونا عن طريق العرق (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انتشار الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا