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حاكم مصرف لبنان: ندرس اقتراحات تستهدف خفض سعر صرف الدولار

08:41 م الأربعاء 17 مارس 2021
حاكم مصرف لبنان: ندرس اقتراحات تستهدف خفض سعر صرف الدولار

مصرف لبنان المركزي

لبنان - (أ ش أ)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، إن هناك مقترحات قيد الدرس تستهدف خفض سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به حاكم مصرف لبنان عقب اجتماع عقده مع وزير المالية غازي وزني، جرى خلاله البحث في الموضوعات المالية والنقدية.

وقال سلامة: "اجتمعت مع الوزير وزني وعرضت عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدراستها كما يدرسها المجلس المركزي في مصرف لبنان خلال الـ 24 ساعة المقبلة. نعتقد أن هذه الاقتراحات ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان".

وكان سلامة قد عقد لقاء ثانيا مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تم خلاله استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان.

وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا ومستمرا مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ السعر حوالي 14 ألف ليرة للدولار، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزي محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.

وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية إلى اضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي في لبنان، وغلاء معيشي واسع أدى إلى تحركات احتجاجية في مختلف أرجاء لبنان، فضلا عن توقف النشاط التجاري بصورة شبه كاملة في معظم المناطق بعدما فضل التجار إغلاق محالهم إلى حين استقرار سعر الصرف ومن ثم تحديد أسعار البيع والاستيراد وخشية تعرض المحال لاعتداءات على خلفية التهافت الشديد على الشراء قبل تعديل أسعار السلع والمنتجات.

هذا المحتوى من

Asha
رياض سلامة مصرف لبنان المركزي اقتصاد لبنان الليرة اللبنانية

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