سفير مصر في الخرطوم يبحث مع وزير الاستثمار السوداني فرص التعاون المشترك

السودان - (أ ش أ)

بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، مع السفير المصري في السودان حسام عيسى، مجالات التعاون في القطاع الاستثماري بين البلدين.

واستعرض وزير الاستثمار السوداني، الإمكانات الكبيرة التي تذخر بها بلاده والموارد الطبيعية فضلاً عن البيئة الاستثمارية المحفزة، كما تطرق إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر الأسبوع الماضي، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، باعتبارها زيارة وضعت أساس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأكد ضرورة التبادل السلعي، وإقامة مشروعات تنمية متبادلة لما لها من منافع للبلدين، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور العلاقات بين البلدين بإحداث طفرة كبيرة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف وزير الاستثمار السوداني، أن قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية ودليل المستثمر وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيكون جاهزا خلال الأيام القادمة ويوزع في كل السفارات مع إعطاء الأولوية للسفارات العربية.

من جانبه، أكد السفير المصري في السودان استعداد مصر لإكمال مشروع الربط الكهربائي، مستعرضا موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، الذي يستهدف نقل قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات، وذلك بإتمام المرحلة الثالثة.

وأكد وقوف مصر مع السودان لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن السودان لديه كافة الإمكانات للتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.

ونوه السفير حسام عيسى، بتعاون مصر مع السودان في مجال التدريب، الذي تتكفل به مصر مجانًا، مستعرضًا المعوقات التي تعترض الاستثمارات المصرية بالسودان، خاصة مشروع المدينة الصناعية في منطقة الجيلي، شمال الخرطوم، والمجمع التجاري.

وأكد السفير المصري، استعداد مصر لتمويل المدنية الصناعية برأسمال مصري للمساهمة في إحداث التنمية في السودان.