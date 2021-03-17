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عقوبات أوروبية على الصين لانتهاكها حقوق أقلية الأويجور المسلمة

07:31 م الأربعاء 17 مارس 2021
عقوبات أوروبية على الصين لانتهاكها حقوق أقلية الأويجور المسلمة

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد الصين لان


بروكسل - (ا ف ب)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء على فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكها لحقوق أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانغ. وستشمل هذه العقوبات أربعة أشخاص وكيان واحد فيما إذا تمت الموافقة عليها الاثنين المقبل. وإضافة إلى الصين، ستشمل العقوبات دولا أخرى بينها روسيا وكوريا الشمالية وليبيا وإريتريا وجنوب السودان. من جهته حذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ من مخاطر "مواجهة" مع بلاده.

أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية الأربعاء إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

وسيُدرج أربعة أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل في بروكسل.

وحذر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ بروكسل من مخاطر "مواجهة" مع بكين إذا تم اعتماد عقوبات للتنديد بانتهاكات حقوق الأويجور في شينجيانغ.

وأبدت الدول الأعضاء تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ستعرض على الوزراء الاثنين المقبل.

وتشمل 11 شخصًا وأربعة كيانات من ست دول بينها الصين. والدول الأخرى المستهدفة هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا وإريتريا وجنوب السودان بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا معاقبة العسكريين الذين تولوا السلطة في ميانمار عبر انقلاب ويقومون بقمع المتظاهرين.

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