بايدن: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو "صعب"

واشنطن- (د ب أ):

شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في انسحاب القوات الأمريكية في أوانه من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل، وفقًا للاتفاق بين طالبان وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" التليفزيونية: "أنا بصدد اتخاذ هذا القرار بشأن موعد مغادرتهم".

وأضاف بايدن أن الصفقة التي أبرمتها حكومة سلفه مع طالبان "لم يتم التفاوض عليها بشكل قوي للغاية".

وذكر في إشارة إلى أن الانسحاب "يمكن أن يحدث، لكنه صعب" مضيفًا أن إدارته تتشاور مع الحلفاء والحكومة الأفغانية.