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التحالف: إحباط هجوم وشيك بطائرة حوثية مفخخة نحو السعودية

06:37 م الأربعاء 17 مارس 2021
التحالف: إحباط هجوم وشيك بطائرة حوثية مفخخة نحو السعودية

إسقاط طائرة مسيرة

السعودية - (أ ش أ)

أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من مدينة عمران اليمنية تجاه السعودية.

وأكد التحالف، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أنه تم تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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