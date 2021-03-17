شكري يبحث مع نظيرته السويدية تدعيم العلاقات بين البلدين

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، لقاءً عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع نظيرته وزيرة خارجية السويد آن ليند، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب ومجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية.

وشددا على أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان والتنمية.

كما تم التطرق أيضًا إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.