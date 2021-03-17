الصحة العالمية توصي باستمرار التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"



جنيف - (د ب أ)

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، بالاستمرار في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح أسترازينيكا حتى إشعار آخر.

وقالت المنظمة في جنيف: "ترى المنظمة أن مزايا اللقاح تفوق المخاطر".

يذكر أن لقاح أسترازينيكا يُعد حتى الآن أهم لقاح تعتمد عليه مبادرة كوفاكس التابعة للمنظمة والتي تهدف إلى ضمان توزيع عادل للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم.

كانت ألمانيا ودول أخرى عديدة أوقفت التطعيم باللقاح مؤقتا بسبب ظهور حالات تجلط دموي في أوردة دماغية مرتبطة زمنيا بتعاطي لقاح الشركة البريطانية-السويدية.

وأكدت المنظمة أن حالات التجلط الدموي كثيرًا ما تحدث وأن والجلطات الوريدية تُعد من أكثر أمراض القلب والدورة الدموية شيوعًا على مستوى العالم.

ورأت المنظمة أن من الأمور المعتادة تسجيل وفحص حوادث محتملة أثناء حملات التطعيم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على أن أنظمة المراقبة تعمل. وقالت إن وقوع حوادث في فترة زمنية قريبة من التطعيم لا يعني بالضرورة أن هناك علاقة سببية بين الأمرين.

ونوهت المنظمة إلى أنها تتواصل بشكل دائم مع الوكالة الأوروبية للأدوية والهيئات التنظيمية الأخرى بشأن سلامة اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19).

وذكرت أن مجلس اللقاح الذي يقدم للمنظمة توصيات بشأن سلامة التطعيمات، يراجع في الوقت الراهن جميع الدراسات والبيانات المتاحة، وقالت إنه بمجرد الانتهاء من المراجعة مجددا.

وقالت كيت اوبريان، مدير قسم اللقاح بالمنظمة، إنه عندما تحصل اللقاحات على تصريح طارئ من المنظمة، فإن هذا يعني أنها استوفت كل المعايير الشائعة للسلامة والفعالية والجودة.

يذكر أن لقاح أسترازينيكا حاصل على ترخيص طارئ من المنظمة وذلك إلى جانب لقاح بيونتيك/فايزر.