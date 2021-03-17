أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الداخلية اتهمتهم.. الكويت تسحب بلاغات ضد نواب خالفوا إجراءات كورونا

05:07 م الأربعاء 17 مارس 2021
الداخلية اتهمتهم.. الكويت تسحب بلاغات ضد نواب خالفوا إجراءات كورونا

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصب

(وكالات):

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عن صدور توجيه بسحب بلاغات وزارة الداخلية ضد أعضاء بمجلس الأمة "البرلمان"، بينهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، بسبب مشاركتهم في تجمعات مخالفة لإجراءات مواجهة انتشار كورونا.

وقال رئيس وزراء الكويت إن "القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الأخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضاف الشيخ صباح أن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما، على التوجيه بسحب البلاغات.

وأكد الشيخ صباح على تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

صباح الخالد الحمد الصباح وزارة الداخلية مرزوق الغانم فيروس كورونا

الخبر التالى:

إسرائيل تلجأ للمراقبة الإلكترونية لإلزام العائدين من الخارج بالحجر المنزلي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على الضريبة العقارية المستحقة على وحدتك "غير السكنية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا