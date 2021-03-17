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السفير الكوري يشيد بقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس

04:18 م الأربعاء 17 مارس 2021
السفير الكوري يشيد بقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس

زيارة السفير الكوري لجامعة عين شمس

(مصراوي):

قام سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، بزيارة رسمية لجامعة عين شمس أمس حيث بحث مع الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة سبل توسيع التعاون في مجال التعليم العالي بين السفارة والجامعة حيث يوجد أحد قسمي اللغة الكورية في مصر.

وأشار السفير هونج الى أن جامعة عين شمس تعد واحدة من أفضل ثلاث جامعات وطنية في مصر، بالإضافة لوجود عدد من الكليات المتميزة منها كلية الالسن التي تتصدر مسيرة مصر لتكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال تعليم الترجمة الفورية والتحريرية من خلال ١٤ قسم وتقديم ١٨ دورة لغوية.

وأشاد بشكل خاص بقسم اللغة الكورية الذي تم انشاؤه في عام ٢٠٠٥ ليكون أول برنامج جامعي من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ إنشائه، لعب القسم دوراً محوريا في تقديم وتعريف الدراسات الكورية في المنطقة وكان بمثابة محفز لتعزيز وتنمية التفاهم المتبادل بين مصر وكوريا.

وأكد السفير أن التدفق المستمر من نخبة الطلبة المتفوقين للالتحاق بقسم اللغة الكورية، لا يعكس فقط حب الأجيال المصرية الشابة للثقافة الكورية، بل أيضاً إمكاناتها الكبيرة لإتاحة فرص عمل في مستقبل هؤلاء الطلبة. كما أعرب عن تقديره لتميُز ما يقرب من ٣٠٠ خريج من القسم، حتى الآن، والذين يعملون في مختلف المجالات والقطاعات عن طريق معرفتهم المتميزة باللغة والثقافة الكورية والتي يقدرها بشكل خاص رجال الأعمال الكوريين في مصر.

ناقش أيضاً السفير هونج والدكتور المتيني كيفية مواصلة تطوير قسم اللغة الكورية كرمز للتعاون التعليمي وتنشئة الطلاب ليصبحوا كوادر ذات أهمية دبلوماسية بين البلدين. كما بحثا طرق استكشاف التعاون الثنائي بين الجامعات في البلدين في مجالات الشؤون الدولية (Global Affairs) والأعمال الدولية (International Business).

السفير الكوري قسم اللغة الكورية جامعة عين شمس محمود المتيني

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