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أول رد من روسيا على تصريحات بايدن بشأن بوتين

04:00 م الأربعاء 17 مارس 2021
أول رد من روسيا على تصريحات بايدن بشأن بوتين

فلاديمير بوتين

(وكالات):

في أول رد روسي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي هاجم فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفها رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين بأنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس.

وكتب فولودين عبر "تليجرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا!"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان بايدن قد قال في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

كما أجاب بايدن بـ"نعم" عن سؤال مقدم البرنامج حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

بوتين جو بايدن فيتسيسلاف فولودين روسيا

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