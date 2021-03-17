أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بتروا يديه وفقأوا عينه.. الأردن تعدم المعتدين على فتى الزرقاء

02:01 م الأربعاء 17 مارس 2021
بتروا يديه وفقأوا عينه.. الأردن تعدم المعتدين على فتى الزرقاء

محكمة أمن الدولة الأردنية

كتب- وكالات:

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بإعدام 5 مدانين بالاعتداء الوحشي على فتى قبل عدة أشهر، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "فتى الزرقاء"، وفجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.

كان عدد من الأشخاص اختطفوا، في أكتوبر الماضي، فتى يدعى صالح حمدان (16 عاما)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم أن "محكمة أمن الدَولة حكمت بالإعدام شنقا على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء"، فيما أشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن المحكمة قضت أيضا على مدان آخر فار من وجه العدالة بالإعدام شنقا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بسجن أحد المدانين 15 عاما وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاما كاملا لكل منهما، فيما برأت 7 آخرين.

وكان يحاكم في هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، ويواجهون تهما من بينها جناية القيام بعمل إرهابي يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي.

ونالت هذه القضية اهتماما شخصيا من طرف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تابع العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على مرتكبي الجريمة، وأكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، وفق وسائل إعلام أردنية.

محكمة أمن الدولة الأردنية الأردن قضية فتى الزرقاء صالح حمدان

الخبر التالى:

البرلمان العربي يدعو إلى إنشاء منظمة عربية للصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل اجتماع حاسم غدًا.. ما أعلى فائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا