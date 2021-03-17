بتروا يديه وفقأوا عينه.. الأردن تعدم المعتدين على فتى الزرقاء

كتب- وكالات:

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بإعدام 5 مدانين بالاعتداء الوحشي على فتى قبل عدة أشهر، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "فتى الزرقاء"، وفجرت غضبا عارما داخل الأردن وخارجه.

كان عدد من الأشخاص اختطفوا، في أكتوبر الماضي، فتى يدعى صالح حمدان (16 عاما)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم أن "محكمة أمن الدَولة حكمت بالإعدام شنقا على 5 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء"، فيما أشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن المحكمة قضت أيضا على مدان آخر فار من وجه العدالة بالإعدام شنقا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بسجن أحد المدانين 15 عاما وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاما كاملا لكل منهما، فيما برأت 7 آخرين.

وكان يحاكم في هذه القضية 17 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة، ويواجهون تهما من بينها جناية القيام بعمل إرهابي يعرض المجتمع للخطر والشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي.

ونالت هذه القضية اهتماما شخصيا من طرف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تابع العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على مرتكبي الجريمة، وأكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، وفق وسائل إعلام أردنية.