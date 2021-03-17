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إثيوبيا: نصيبنا من نهر النيل 86% ولا يمكن لأحد أن يحرمنا منه

12:31 م الأربعاء 17 مارس 2021
إثيوبيا: نصيبنا من نهر النيل 86% ولا يمكن لأحد أن يحرمنا منه

وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين

(وكالات):
قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم بلاده من حصته في مياه نهر النيل.

وأضاف أن الإثيوبيين مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية، وقال "لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من حصتها البالغة 86 في المائة في نهر النيل".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأعلن الحاضرون في الندوة أن نسبة اكتمال بناء السد بلغت 79٪.

من جانبه أكد وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي، أن إثيوبيا "ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الان"، على حد قوله.

وأضاف أن إثيوبيا ستعمل لضمان حصتها العادل، وأن الدول التي لديها أنهار عابرة للحدود يجب أن تتبع نفس المبدأ.

ديميكي ميكونين إثيوبيا نهر النيل بناء سد النهضة الإثيوبي

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