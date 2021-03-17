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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية ومقتل قائدها

11:41 ص الأربعاء 17 مارس 2021
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية ومقتل قائدها

تحطم طائرة _أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ

أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة من طراز "ميج-21 بيسون" اليوم الأربعاء في قاعدة جوية وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل قائدها.

وقالت القوات - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء نقلتها قناة "إنديا تي في" الهندية - إن الحادث وقع عندما أقلعت الطائرة في مهمة تدريب قتالية.. مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

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