تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية ومقتل قائدها

نيودلهي - أ ش أ

أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة من طراز "ميج-21 بيسون" اليوم الأربعاء في قاعدة جوية وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل قائدها.

وقالت القوات - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء نقلتها قناة "إنديا تي في" الهندية - إن الحادث وقع عندما أقلعت الطائرة في مهمة تدريب قتالية.. مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.