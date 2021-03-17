هانكوك:الطلب على لقاح استرازينكا لا يزال "قويا بشكل لا يصدق"

لندن - أ ش أ

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الطلب على لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة لا يزال " قويا على نحو لا يصدق" وذلك على الرغم من وقف سلسلة من دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح في برامج التطعيم الخاصة بها.

ونسبت صحيفة الاندبندنت البريطانية - في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الانترنت اليوم الأربعاء- إلى هانكوك قوله إن المنظمين البريطانيين يبقون الآثار الجانبية للقاح "قيد المراجعة" ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل يربط بين جرعة أسترازينيكا وجلطات الدم.

وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أن تصريحات هانكوك بعد أن انضمت لاتفيا والسويد إلى قائمة متزايدة من الدول لإيقاف حملات التطعيم بعد الإبلاغ عن حدوث جلطات لدى عدد صغير من المرضى الذين تلقوها في القارة الأوروبية في حين تواصل دول مثل بولندا وبلجيكا استخدامها.

وعلقت شركة استرازينكا والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة إن اللقاح آمن وشجعت البلدان على الاستمرار في استخدامه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من دعم عدة جهات تنظيمية للقاح، قالت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إنهم سينتظرون حتى تنشر الوكالة الأوروبية للأدوية نتائج التحقيق الذي بدأته في أعقاب تقارير الجلطات الدموية. وقالت الوكالة إنه من المستبعد أن تغير نتيجة التحقيق توصيتها بشأن الدواء.