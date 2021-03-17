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رئيس وزراء فلسطين: نريد من إدارة بايدن تنفيذ التعهدات واستئناف المساعدات

10:13 ص الأربعاء 17 مارس 2021
رئيس وزراء فلسطين: نريد من إدارة بايدن تنفيذ التعهدات واستئناف المساعدات

محمد اشتية

رام الله - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه وعددا من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أجروا اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وأكد أن هذه الاتصالات "تقوم على شيء واحد: نريد من الإدارة الأمريكية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذلك للأونروا ومستشفيات القدس".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، وليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل".

وقال إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى مرسوم أمريكي باعتبار منظمة التحرير شريكا أساسيا في عملية السلام، ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير "تنظيما إرهابيا".

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة نهاية عام 2017 ردا على قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

محمد اشتية جو بايدن رئيس وزراء فلسطين القنصلية الأمريكية

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