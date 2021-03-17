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مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

01:33 ص الأربعاء 17 مارس 2021
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

أرشيفية

جورجيا (أمريكا) - (د ب أ):
ذكرت الشرطة أن 4 نساء قتلن في إطلاق نار على منتجعين صحيين بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين جراء إطلاق نار في صالة تدليك بمدينة أكوورث بالولاية نفسها.

وذكرت الشرطة أنه من المبكر القول أن هناك صلة بين هذه الحوادث.

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